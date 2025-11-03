Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 6:38 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 6:38 AM IST

    ദീ​പാ​വ​ലി​ക്ക്​ ബാ​പ്‌​സ് ഹി​ന്ദു മ​ന്ദി​റി​ൽ എത്തി​യ​ത് 60,000ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ

    ദീ​പാ​വ​ലി​ക്ക്​ ബാ​പ്‌​സ് ഹി​ന്ദു മ​ന്ദി​റി​ൽ എത്തി​യ​ത് 60,000ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ
    ബാ​പ്‌​സ് ഹി​ന്ദു മ​ന്ദി​ർ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​യി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ബാ​പ്‌​സ് ഹി​ന്ദു മ​ന്ദി​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത് അ​റു​പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ള്‍. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 16നാ​യി​രു​ന്നു ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം 20ന് ​ദീ​പാ​വ​ലി​യും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    ദീ​പാ​വ​ലി മ​ധു​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ലാ​ന്‍ഡ് മാ​ര്‍ക്കു​ക​ളാ​യ ബു​ര്‍ജ് ഖ​ലീ​ഫ, ലൂ​വ്ര് അ​ബൂ​ദ​ബി, ഫെ​രാ​രി വേ​ള്‍ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യവയുടെ രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഡാ​ന്‍സു​ക​ളും സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ന്ദ​ര്‍ശനം നടത്തിയത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​തു​റ​ന്ന ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഇ​തി​ന​കം ര​ണ്ട് കോ​ടി​യി​ലേ​റെ പേ​ര്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. പൊ​തു​അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മു​പ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ പേ​രും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 15,000 മു​ത​ല്‍ 18,000 വ​രെ ആ​ളു​ക​ളും എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. mandir.ae/book-visit എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് മു​ഖേ​ന ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തു​വേ​ണം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ന്‍.

    ഇ​തോ​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന പാ​സോ​ടു​കൂ​ടി​യ ഒ​രു ക്യു.​ആ​ര്‍ കോ​ഡ് ല​ഭി​ക്കും. ഇ​ത് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ല്‍ കാ​ര്‍ഡോ മ​റ്റ് രേ​ഖ​യോ കാ​ണി​ച്ച് വെ​രി​ഫൈ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

