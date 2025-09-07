Begin typing your search above and press return to search.
    7 Sept 2025 10:46 AM IST
    date_range 7 Sept 2025 10:46 AM IST

    നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട ലോ​റി ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു; ര​ണ്ടു പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട ലോ​റി ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു; ര​ണ്ടു പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    ദു​ബൈ: അ​ൽ ന​ഹ്​​ദ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട മി​നി​​ലോ​റി ബ​സ്​ സ്​​റ്റോ​പ്പി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. അ​ൽ ന​ഹ്​​ദ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​ന്​ സ​മീ​പ​ത്താ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്​ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കാ​ണു​ള്ള​ത്. മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക്​ പ​രി​ക്ക്​ ഗു​രു​ത​ര​മ​ല്ല. ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ റൂ​മി​ൽ സം​ഭ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ അ​റി​യി​പ്പ്​ ല​ഭി​ച്ച​യു​ട​ൻ ട്രാ​ഫി​ക്​ പ​ട്രോ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​താ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക്​ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ ബ്രി. ​ജു​മാ സാ​ലിം ബി​ൻ സു​വൈ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ട്രാ​ഫി​ക്​ ആ​ക്സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ വ​കു​പ്പി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ ശേ​ഷം കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച വാ​ഹ​നം മാ​റ്റു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ കു​റ​ച്ചു​സ​മ​യം അ​ൽ ന​ഹ്​​ദ സ്​​ട്രീ​റ്റി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു വ​ഴി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്​ തി​ര​ക്ക്​ കു​റ​യാ​നും ഗ​താ​ഗ​തം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റോ​ഡി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബ്രി. ​ജു​മാ സാ​ലിം ബി​ൻ സു​വൈ​ദാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള ലൈ​ൻ മാ​റ്റ​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സ്വ​ന്ത​ത്തി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

