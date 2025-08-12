Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 7:54 AM IST

    മ്മ​ടെ തൃ​ശ്ശൂ​ർ; അ​ത്ത​ച്ച​മ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര 24ന്​

    മ്മ​ടെ തൃ​ശ്ശൂ​ർ; അ​ത്ത​ച്ച​മ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര 24ന്​
    മ്മ​ടെ തൃ​ശൂ​ർ, അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം, ഇ​ക്വി​റ്റി പ്ല​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന

    അ​ത്ത​ച്ച​മ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ​ദു​​ബൈ: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ത​ന​ത് പൈ​തൃ​ക​വും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും യു.​എ.​ഇ​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ അ​ത്ത​ച്ച​മ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. തൃ​ശൂ​രി​ന്‍റെ സ്നേ​ഹ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘മ്മ​ടെ തൃ​ശ്ശൂ​ർ’, അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം എ​ന്നീ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഇ​ക്വി​റ്റി പ്ല​സും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക. ആ​ഗ​സ്റ്റ്‌ 24ന്​ ​അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ദീ​ന​ത്ത്​ സാ​യി​ദ്​ ഷോ​പ്പി​ങ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി. അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്നു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ൽ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ക​ഥ​ക​ളി തി​റ, ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, പു​ലി​ക​ളി, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, അ​മ്മ​ൻ കു​ടം, സം​ഗീ​ത​നി​ശ തു​ട​ങ്ങി കേ​ര​ള സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ളാ​യ മ​റ്റ് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി മ​ത്സ​രം, വി​വി​ധ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ്മ​ടെ തൃ​ശൂ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നൂ​പ് അ​നി​ൽ​ദേ​വ​ൻ, ഇ​ക്വി​റ്റി പ്ല​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജൂ​ബി കു​രു​വി​ള എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​മാ​ജം ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ.​ഡി.​എം.​എ​സി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള 12 സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ്മ​ടെ തൃ​ശൂ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ ആ​ലു​ങ്ക​ൽ, ടി.​എം. നി​സാ​ർ, യാ​സി​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത്, ബി.​​വൈ. യേ​ശു​ശീ​ല​ൻ, ജാ​സി​ർ സ​ലിം, അ​സി ച​ന്ദ്ര​ൻ, ദീ​പേ​ഷ്, ര​ഞ്ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

