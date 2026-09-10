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    ‘നമ്മുടെ പടന്ന സീസൺ ഫോർ’ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം

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    ‘നമ്മുടെ പടന്ന സീസൺ ഫോർ’ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം
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    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ മുഴുവൻ പടന്നക്കാരെയും ഒരുമിപ്പിച്ച്​ പടന്ന ഖിദ്​മത്തുൽ ഇസ്​ലാം സംഘം യു.എ.ഇ ചാപ്റ്റർ ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘നമ്മുടെ പടന്ന സീസൺ ഫോർ’ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ ആദ്യ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി.എച്ച്​. ഷംസീർ നിർവഹിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ടി.കെ. അസീസ്, മുൻ യു.എ.ഇ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ റിസ്​വാൻ, കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ എ.സി. മുനീർ, ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പി.പി. സഹീർ, ദുബൈ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ.സി. അശ്റഫ്, മീഡിയ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ യു.കെ. മുസമ്മിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

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    News Summary - Our Own Season Four poster released
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