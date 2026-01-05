Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ​കു​തി പി​ന്നി​ട്ട്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 6:21 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 6:21 AM IST

    പ​കു​തി പി​ന്നി​ട്ട്​ ഊ​ദ്​ മേ​ത്ത-​അ​ൽ അ​സാ​യി​ൽ സ്ട്രീ​റ്റ്​ വി​ക​സ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    14 കി.​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡും 4.3 കി.​മീ​റ്റ​ർ പാ​ല​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്​
    പ​കു​തി പി​ന്നി​ട്ട്​ ഊ​ദ്​ മേ​ത്ത-​അ​ൽ അ​സാ​യി​ൽ സ്ട്രീ​റ്റ്​ വി​ക​സ​നം
    cancel
    camera_alt

    നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ഊ​ദ്​ മേ​ത്ത-​അ​ൽ അ​സാ​യി​ൽ സ്ട്രീ​റ്റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗം

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​രം​ഗ​ത്ത്​ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ഊ​ദ്​ മേ​ത്ത-​അ​ൽ അ​സാ​യി​ൽ സ്ട്രീ​റ്റ്​ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 60 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ ​കോ​റി​ഡോ​ർ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    4.3 കി.​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള പാ​ല​ങ്ങ​ളും 14 കി.​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ റോ​ഡു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന ക​വ​ല​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. 2030 ഓ​ടെ പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി 4.2 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ൽ അ​സാ​യി​ൽ സ്ട്രീ​റ്റി​നും അ​ൽ ഖൈ​ൽ റോ​ഡി​നും ഇ​ട​യി​ൽ അ​ൽ വാ​സ​ൽ ക്ല​ബ് സ്ട്രീ​റ്റ് വ​ഴി​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ഉ​പ​ക​രി​ക്കും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഊ​ദ് മേ​ത്ത റോ​ഡി​ലേ​ക്കും അ​ൽ വാ​സ​ൽ ക്ല​ബ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക എ​ക്സി​റ്റും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ രൂ​പ​പ്പെ​ടും.അ​ൽ അ​സാ​യി​ൽ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് അ​ൽ ഖൈ​ൽ റോ​ഡി​ന്‍റെ വ​ട​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ബി​സി​ന​സ് ബേ ​ക്രോ​സി​ങ്ങി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ 70 ശ​ത​മാ​നം പ​ദ്ധ​തി ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ആ​ർ.​ടി.​എ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ദു​ബൈ-​അ​ൽ​ഐ​ൻ റോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് അ​ൽ വാ​സ​ൽ ക്ല​ബ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ന്റെ ഏ​ക​ദേ​ശം 60 ശ​ത​മാ​നം നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ തു​റ​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന റോ​ഡി​ന്‍റെ വീ​തി​കൂ​ട്ട​ലും അ​നു​ബ​ന്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സ​അ​ബീ​ൽ, അ​ൽ ജ​ദ്ദാ​ഫ്, ഊ​ദ് മേ​ത്ത, ഉ​മ്മു ഹു​റൈ​ർ, ല​ത്തീ​ഫ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, അ​ൽ വാ​സ​ൽ ക്ല​ബ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന സ​ർ​വീ​സ്, റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ, വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ദ്ധ​തി ഉ​പ​ക​രി​ക്കും. ഊ​ദ് മേ​ത്ത റോ​ഡി​ന്റെ ശേ​ഷി ഇ​രു​ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്കും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10,400 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 15,600 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ വ​ർ​ധി​ക്കും.

    യാ​ത്രാ​സ​മ​യം 20 മി​നി​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് വെ​റും അ​ഞ്ച് മി​നി​റ്റാ​യി കു​റ​യു​ക​യും 75 ശ​ത​മാ​നം പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​ൽ ഖൈ​ൽ റോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് ഊ​ദ് മേ​ത്ത റോ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് നി​ല​വി​ലു​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ലെ പാ​ത​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ര​ണ്ട് വ​രി​യി​ൽ നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് വ​രി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തും പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ശേ​ഷി മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 2200 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 3300 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Oud Mehta-Al Asayl Street development half way through
    Similar News
    Next Story
    X