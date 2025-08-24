Begin typing your search above and press return to search.
    24 Aug 2025 7:50 AM IST
    24 Aug 2025 7:50 AM IST

    ഒ​സാ​ക എ​ക്സ്​​പോ; യു.​എ.​ഇ പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ 30 ല​ക്ഷം പി​ന്നി​ട്ടു

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തി​യ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു
    ഒ​സാ​ക എ​ക്സ്​​പോ​ യു.​എ.​ഇ പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ 30 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ എ​ത്തി​യ​ത്​ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ജ​പ്പാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​സാ​ക എ​ക്സ്​​പോ​യി​ലെ യു.​എ.​ഇ പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 30 ല​ക്ഷം പി​ന്നി​ട്ടു. മേ​ള​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തി​യ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​നും യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ സാ​ധി​ച്ചു.ഏ​പ്രി​ൽ പ​കു​തി​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച മേ​ള​യി​ൽ ഇ​മാ​റാ​ത്തി ച​രി​ത്ര​വും പൈ​തൃ​ക​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ​വി​ലി​യ​നാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​യോ​ല​ക​ളും ത​ണ്ടു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത യു.​എ.​ഇ ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ്​ പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പ​വി​ലി​യ​ന്‍റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    30 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്​ വ​ലി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണെ​ന്നും വ​രും​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും എ​ക്സ്​​പോ പ​വി​ലി​യ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ജ​ന​റ​ൽ കൂ​ടി​യാ​യ ശി​ഹാ​ബ്​ അ​ൽ ഫ​ഹീം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ​വി​ലി​യ​ൻ എ​ക്സ്പോ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക്രി​യേ​റ്റി​വ് വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ഇ​മാ​റാ​ത്തി ഭ​ക്ഷ​ണ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും എ​ക്സ്പോ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 വ​രെ​ എ​ക്സ്പോ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

