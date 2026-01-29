Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 8:26 AM IST

    ഒരുമ എടയൂർ കുടുംബസംഗമം

    ഒരുമ എടയൂർ കുടുംബസംഗമം
    ഒ​രു​മ എ​ട​യൂ​രി​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ എ​ട​യൂ​ർ പ്ര​വാ​സി കു​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഒ​രു​മ എ​ട​യൂ​രി​ന്‍റെ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ‘ഫ​ൺ ഡേ’ ​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ൽ വ​ർ​ഖ പാ​ർ​ക്കി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നൂ​റി​ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​മീ​ൽ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു.

    ആ​വേ​ശ​ക​ര​വും സൗ​ഹൃ​ദ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ വി​വി​ധ വി​നോ​ദ മ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും ആ​ന​ന്ദ​വും ന​ൽ​കി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​സ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​സാ​ബ്​ ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ദാ​വൂ​ദ് മൗ​ല​വി, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, വി.​പി സാ​ലി​ഹ്, പ്ര​മോ​ദ്, ഹു​സൈ​ൻ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഐ​ക്യ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി യൂ​നു​സ്, അ​ഷ്റ​ഫ്, മു​ബ​ഷി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

