Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 8:49 AM IST

    ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക്രൈ​സ്ത​വ മ​ര്‍ത് മ​റി​യം വ​നി​താ​സ​മാ​ജം

    ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക്രൈ​സ്ത മ​ര്‍ത് മ​റി​യം വ​നി​താ സ​മാ​ജം യു.​എ.​ഇ മേ​ഖ​ല വാ​ര്‍ഷി​കം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ടു​ക്കി ഭ​ദ്രാ​സ​ന മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത സ​ഖ​റി​യ മാ​ര്‍ സേ​വേ​റി​യോ​സ് നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക്രൈ​സ്ത​വ മ​ര്‍ത് മ​റി​യം വ​നി​താ​സ​മാ​ജം യു.​എ.​ഇ മേ​ഖ​ല വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷം റാ​ക് സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് പ​ള്ളി​യി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി ഭ​ദ്രാ​സ​ന മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത സ​ഖ​റി​യ മാ​ര്‍ സേ​വേ​റി​യോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ സോ​ണ​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഫാ. ​എ​ബി കെ. ​രാ​ജു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​ര്‍ത് മ​റി​യം വ​നി​താ​സ​മാ​ജം കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഫാ. ​ഫി​ലി​പ്പ് ത​ര​ക​ന്‍, സോ​ണ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ജ​യി​ന്‍ അ​രു​ണ്‍, ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭാ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ബേ​ബി ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍, റാ​ക് യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നി വി​നോ​ദ്, റാ​ക് ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗീ​വ​ര്‍ഗീ​സ് ടി ​സാം, സു​ജ ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി 250ഓ​ളം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
