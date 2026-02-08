Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘ഓ​ർ​മോ​ത്സ​വം സീ​സ​ൺ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 7:17 AM IST

    ‘ഓ​ർ​മോ​ത്സ​വം സീ​സ​ൺ 12’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഓ​ർ​മോ​ത്സ​വം സീ​സ​ൺ 12’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ‘ഓ​ർ​മോ​ത്സ​വം സീ​സ​ൺ 12’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ഓ​ർ​മ​ക്കൂ​ട്ട’​ത്തി​ന്‍റെ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ർ​മോ​ത്സ​വം സീ​സ​ൺ 12’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രാ​യ വി​ജി​ൽ, അം​ബി​ക എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ർ​മ​ക്കൂ​ട്ടം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ‌സു​മി സീ​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​ജീ​വ​ൻ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഷാ​ഫി ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി, സാ​ജി​ദ്‌ പി.​കെ, ത​സ്‌​ലീ​മ ഷാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. റി​യാ​സ്‌, ഷാ​വി​ന, സാ​ബി​റ, താ​രി​ഖ്‌, നി​സാ​ർ, ഷാ​നി​ബ, ബി​ജി, സീ​തി, ഷം​സീ​ർ‌, ഷം​നാ​സ്‌, സി​റാ​ജ്‌, അ​മീ​ർ, നി​പി​ൻ, ആ​ഷി​യാ​ന, ഫ​ബി​ന, സ​ഫ, മെ​മി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ഫി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ല​തീ​ഷ്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Ormotsavam Season 12’ organized
    Similar News
    Next Story
    X