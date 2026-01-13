Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    13 Jan 2026 7:56 AM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 7:56 AM IST

    ഓ​ർ​മ​യു​ടെ 'പെ​ഡ്രോ - ദി ​സൗ​ണ്ട് ഓ​ഫ് ഡെ​ത്ത്' ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ഓ​ർ​മ​യു​ടെ ‘പെ​ഡ്രോ - ദി ​സൗ​ണ്ട് ഓ​ഫ് ഡെ​ത്ത്’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    നാ​ട​ക​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും

    ദു​ബൈ: അ​ബൂ​ദ​ബി കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലാം ദി​ന​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മ ദു​ബൈ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘പെ​ഡ്രോ - ദി ​സൗ​ണ്ട് ഓ​ഫ് ഡെ​ത്ത്’ നാ​ട​കം അ​ര​ങ്ങേ​റി. എ​മി​ൽ മാ​ധ​വി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ 40 മി​നി​റ്റ് ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ 38 അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 50 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഹു​വാ​ൻ റു​ൽ​ഫോ​യു​ടെ ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത മെ​ക്സി​ക്ക​ൻ നോ​വ​ൽ ‘പെ​ഡ്രോ പ​രാ​മോ’​യെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യ നാ​ട​കാ​വി​ഷ്‌​കാ​രം മാ​ജി​ക്ക​ൽ റി​യ​ലി​സം ശൈ​ലി​യി​ലാ​ണ്. യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ ലോ​ക​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സാ​ഹി​ത്യ​ശൈ​ലി നാ​ട​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യി പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി. 1955ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ 144 പേ​ജു​ള്ള ഈ ​ചെ​റു​നോ​വ​ൽ നാ​ൽ​പ​തി​ല​ധി​കം ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത​ത് വി​ലാ​സി​നി​യാ​ണ്. ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ലെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​യും ദൃ​ശ്യ-​ശ്രാ​വ്യ സാ​ന്ദ്ര​ത​യും ചേ​ർ​ന്ന അ​വ​ത​ര​ണം പ്രേ​ക്ഷ​ക ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി.

