Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 8:21 AM IST

    ‘ഓ​ർ​മ’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ‘ഓ​ർ​മ’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ‘ഓ​ർ​മ’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ന​ട​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം എം. ​നൗ​ഷാ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ‘നാ​നാ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ത്വം’ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​പ്പോ​രു​ന്ന ഏ​ക സം​സ്ഥാ​നം കേ​ര​ള​മാ​ണെ​ന്ന് എം. ​നൗ​ഷാ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ‘ഓ​ർ​മ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഓ​ർ​മ​യി​ൽ ഒ​രോ​ണം’ എ​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സ​മ്പൂ​ർ​ണ സാ​ക്ഷ​ര​ത, സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ​ര​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​തി ദ​രി​ദ്ര​രി​ല്ലാ​ത്ത സം​സ്ഥാ​നം എ​ന്ന പ​ദ​വി​യും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​വി​ലെ 10ന്​ ​പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഓ​ർ​മ​യു​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് നി​റം ചേ​ർ​ത്തു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 100 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പു​തി​യ വാ​ദ്യ​മേ​ള സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​വും ന​ട​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 7000 പേ​ർ​ക്ക് സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ക്കി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. നോ​ർ​ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഒ.​വി. മു​സ്ത​ഫ, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​ദീ​പ് തോ​പ്പി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം 2025ന്‍റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം എം.​എ​ൽ.​എ നൗ​ഷാ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഓ​ർ​മ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​വ്യ സ​ന​ത് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

