Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 7:21 AM IST

    ഓ​ർ​മ ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റ് മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പ് 13 മു​ത​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ

    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​കോ​ത്സ​വം ‘ഓ​ർ​മ ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റ്​ (ഒ.​എ​ൽ.​എ​ഫ്-2026) മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പി​ന് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13, 14, 15 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ ഹാം​പ്ട​ൺ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു. കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഓ​ർ​മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഓ​ർ​മ ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2026’ൽ ​പ്ര​ശ​സ്ത സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ എം. ​മു​കു​ന്ദ​ൻ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ പി.​എ​ൻ. ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ക​വി മ്യൂ​സ് മേ​രി ജോ​ർ​ജ്, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ഭി​ലാ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തും.

    കൂ​ടാ​തെ, യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സ മ​ല​യാ​ളി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും 13ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​നം മു​ൻ മ​ന്ത്രി പി.​കെ. ശ്രീ​മ​തി ടീ​ച്ച​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. സ​മ​കാ​ലി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ, സാ​ഹി​ത്യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ, പു​സ്ത​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സം​വാ​ദോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. വി​വി​ധ ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​യും വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ​യും ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ച്, പ്ര​വാ​സ ഭൂ​മി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യും പു​തു​ചി​ന്ത​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​ദി മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​വു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ +971 50 820 8329 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

    News Summary - Orma Literature Fest 3rd edition in Dubai from 13th
