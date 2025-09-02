Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 2 Sept 2025 9:10 AM IST
    date_range 2 Sept 2025 9:10 AM IST

    ഓർമ സെൻട്രൽ ഭാരവാഹികൾ

    ഓർമ സെൻട്രൽ ഭാരവാഹികൾ
    നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി, ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ, ഫി​റോ​സ് അം​ബ​ല​ത്ത്

    ദു​ബൈ: ‘ഓ​ർ​മ’ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം ദു​ബൈ​യി​ൽ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗം സി.​എ​ൻ. മോ​ഹ​ന​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, കൈ​ര​ളി മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ് ടി. ​ജ​മാ​ൽ, അ​ബൂ​ദ​ബി കെ.​എ​സ്.​സി പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഫ​റു​ല്ല പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി, ശ​ക്തി പ്ര​തി​നി​ധി അ​സീ​സ്, ഷാ​ർ​ജ മാ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷി​ഹാ​ബ് പെ​രി​ങ്ങോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് തോ​പ്പി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ജി​ത ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ര​വാ​സി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ത്ത കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്‌ ചേ​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ഹാ​യം ചെ​യ്യാ​നും സ​മ്മേ​ള​നം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ജി​ജി​ത അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), അം​ബു​ജാ​ക്ഷ​ൻ, കാ​വ്യ സ​ന​ത് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ഫി​റോ​സ് അം​ബ​ല​ത്ത് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ന​വാ​സ് കു​ട്ടി (ജോ​യ​ന്‍റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

