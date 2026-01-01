Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Jan 2026 9:01 AM IST
    1 Jan 2026 9:01 AM IST

    അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​റു​പേ​ർ​ക്ക്​ ജീ​വ​നേ​കി പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ അ​ന്ത്യ​യാ​​ത്ര

    ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ്​ അ​പ​ക​ടം​
    അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​റു​പേ​ർ​ക്ക്​ ജീ​വ​നേ​കി പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ അ​ന്ത്യ​യാ​​ത്ര
    ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ ഇ​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ മ​രി​ച്ച മ​ല​യാ​ളി ആ​റു​പേ​രി​ലൂ​ടെ ഇ​നി​യും ജീ​വി​ക്കും. 50കാ​ര​നാ​യ എം. ​ബാ​ബു​രാ​ജ​ന്റെ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ന്‍ കു​ടും​ബം സ​മ്മ​തം ന​ല്‍കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണി​ത്​ സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത്. ഡി​സം​ബ​ര്‍ 16നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ മ​രി​ച്ച​ത്.

    ഭാ​ര്യ കു​മാ​രി​യും പ്രീ​തി, കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ എ​ന്നീ ര​ണ്ട് പെ​ണ്‍മ​ക്ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ബാ​ബു​രാ​ജ​ന്റെ കു​ടും​ബം. അ​ബൂ​ദ​ബി വേ​ള്‍ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​നു​സ​മീ​പം ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലി​ല്‍ റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ബാ​ബു​രാ​ജ​നെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ ഇ​ടി​ച്ചു​തെ​റി​ച്ചി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ബ​ന്ധു ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​നും ഇ​തേ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ലാ​ണ്​ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ബാ​ബു​രാ​ജ​ന്‍ റോ​ഡി​ല്‍ ത​ല​യ​ടി​ച്ചാ​ണ് വീ​ണ​ത്. ഉ​ട​ന്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​നാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തെ​ങ്കി​ലും മ​സ്തി​ഷ്‌​ക മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ബാ​ബു​രാ​ജ​ന്റെ അ​യ​ല്‍വാ​സി​യും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി​യു​മാ​യ ഷി​ബു മാ​ത്യു​വാ​ണ് അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കു​ടും​ബ​ത്തോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. ബാ​ബു​രാ​ജ​ന്റെ വേ​ര്‍പാ​ടി​ന്റെ വേ​ദ​ന​യി​ലും കു​ടും​ബം അ​തി​ന് സ​മ്മ​തം മൂ​ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ബാ​ബു​രാ​ജ​ന്റെ കു​ടും​ബ​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ര്‍ ഹ​യാ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ അ​വ​യ​വ​ദാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് ബാ​ബു​രാ​ജ​നെ മാ​റ്റു​ക​യും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ള്‍ നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഹൃ​ദ​യം, വൃ​ക്ക​ക​ള്‍, പാ​ന്‍ക്രി​യാ​സ്, ക​ര​ള്‍, ശ്വാ​സ​കോ​ശം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ആ​റു​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. യ​മ​ന്‍, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ബാ​ബു​രാ​ജ​ന്‍ 10 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഏ​ക അ​ത്താ​ണി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

