Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 10:37 AM IST

    വേടനൊപ്പം ആഡംബര കപ്പൽ യാത്രക്ക് അവസരം

    കോം​ബോ​ഡീ​ൽ​സ്.​കോം വ​ഴി ‘വേ​ട്ട’ ടി​ക്ക​റ്റ്​ ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര
    വേടനൊപ്പം ആഡംബര കപ്പൽ യാത്രക്ക് അവസരം
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മ​ല​യാ​ളം റാ​പ്പ്​ സം​ഗീ​ത താ​രം വേ​ട​നൊ​പ്പം ആ​ഡം​ബ​ര ക​പ്പ​ൽ യാ​ത്ര​ക്ക്​ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി കോം​ബോ​ഡീ​ൽ​സ്.​കോം. ന​വം​ബ​ർ 23ന്​ ​ദു​ബൈ അ​ൽ​ഖൂ​സി​ലെ അ​മി​റ്റി സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘വേ​ട്ട’ റാ​പ്പ്​ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ കോം​ബോ​ഡീ​ൽസ്.​കോം വ​ഴി ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന 10 ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​ഷ്ട ഗാ​യ​ക​നൊ​പ്പം സ​മ​യം ചെ​ല​വി​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക.




    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ 25 ശ​ത​മാ​നം വി​ല​ക്കി​ഴി​വോ​ടെ കോം​ബോ​ഡീ​ൽ​സ്.​കോം വ​ഴി ല​ഭി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച യാ​ത്ര സേ​വ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന കോം​ബോ​ഡീ​ൽ​സി​ന്‍റെ ഓ​ഫ​ർ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി combodeals.com സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ +971 56 404 1454. പ്ര​മു​ഖ ട്രാ​വ​ൽ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ട്രാ​വ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മാ​ണ്​ കോം​ബോ​ഡീ​ൽസ്.​കോം.

    Girl in a jacket

