Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 7:21 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ബ്ലാ​ക്​​പോ​യ​ന്‍റ്​ കു​റ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ബ്ലാ​ക്​​പോ​യ​ന്‍റ്​ കു​റ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം
    cancel
    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ലൈ​സ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ ബ്ലാ​ക്​ പോ​യ​ന്‍റ്​ കു​റ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്. അ​ൽ ഖാ​ത്​ അ​ൽ മു​ബ​ഷി​ർ റോ​ഡി​യോ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ പെ​​ട്രോ​ൾ​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഖാ​ലി​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ കെ​യ്​ ആ​ണ്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി 10 വ​രെ ഇ​ള​വ്​ ല​ഭി​ക്കും.

    ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ മു​മ്പു​ള്ള നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​ള​വ്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ മാ​സ​ത്തി​ന​കം പി​ഴ അ​ട​ച്ചാ​ൽ 35 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യ പി​ഴ, വാ​ഹ​ന ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ൽ കാ​ല​യ​ള​വ്, പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ പി​ഴ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ്​ 40 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ്​ ല​ഭി​ക്കു​ക. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ മാ​സ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷ​മോ ഒ​രു വാ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ മു​മ്പോ പി​ഴ അ​ട​ച്ചാ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ഴ​യി​ൽ മാ​ത്രം 25 ശ​ത​മാ​നം ഡി​സ്കൗ​ണ്ട്​ ല​ഭി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ​ള​വു​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSharjahblack points
    News Summary - Opportunity to reduce black points in Sharjah
    Similar News
    Next Story
    X