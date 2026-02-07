ഏഷ്യാനെറ്റ് എം.ഇ ‘സ്റ്റാർ സിങ്ങർ’ യു.എ.ഇ ടാലന്റ് ഹണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരംtext_fields
ദുബൈ: സ്റ്റാർ സിങ്ങർ യു.എ.ഇ ടാലന്റ് ഹണ്ടിന്റെ മറ്റൊരു സീസണിലൂടെ യു.എ.ഇയിലെ മലയാളി ഗായകർക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് എം.ഇ സുവർണാവസരം ഒരുക്കുന്നു. 18 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള യു.എ.ഇ നിവാസികൾക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഔദ്യോഗിക കോൺടെസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി അവർ പാടിയ ഏതെങ്കിലും മലയാളം പാട്ടിന്റെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ സമർപ്പിക്കണം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിജയിക്ക് കൊച്ചിയിലേക്ക് എല്ലാ ചെലവുകളും അടക്കമുള്ള യാത്രയും സ്റ്റാർ സിങ്ങർ സീസൺ 10ന്റെ സെറ്റ് സന്ദർശിക്കാനും ഷോയിൽ ഒരു സ്പെഷൽ പെർഫോമൻസിനുമുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും.
ഏഷ്യാനെറ്റ് എം.ഇ ടി.വി ചാനലിലെ സ്റ്റാർ സിങ്ങർ സീസൺ 10 റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ജനപ്രീതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രാദേശിക ഗായകർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദി നൽകുന്ന ഒരു മലയാള സംഗീത മത്സരമാണ് സ്റ്റാർ സിങ്ങർ സീസൺ 10 യു.എ.ഇ ടാലന്റ് ഹണ്ട്. കെ.എസ്. ചിത്ര, സിത്താര കൃഷ്ണകുമാർ, വിധു പ്രതാപ് തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള വേദിയിൽ തിളങ്ങാനുള്ള അവസരമാണ് പ്രതിഭകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയാലിറ്റി സംഗീത ഷോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊന്നായ ഈ മത്സരം, അതിരുകൾക്കപ്പുറം കേൾക്കപ്പെടേണ്ട, കഴിവുറ്റ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് അവർ അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന നൽകുന്നതാണ്. സ്റ്റാർ സിങ്ങർ സീസൺ 10 യു.എ.ഇ ടാലന്റ് ഹണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി, നിങ്ങൾ പാടിയ ഏതെങ്കിലും മലയാളം പാട്ടിന്റെ 2 മിനിറ്റ് വിഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക https://contest.jiostar.com/ae/. വീഡിയോ 2026 ഫെബ്രുവരി 8 വരെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
