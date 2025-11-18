Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസാ​യി​ദ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 8:21 AM IST

    സാ​യി​ദ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ വാ​ര്‍ഷി​ക അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന്​ മ്യൂ​സി​യം തു​റ​ക്കും
    Syed National Museum
    cancel
    camera_alt

    സാ​യി​ദ് ദേ​ശീ​യ മ്യൂ​സി​യം​

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഈ ​വ​ര്‍ഷം ഡി​സം​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നി​ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​യി​ദ് ദേ​ശീ​യ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ര്‍ഷി​ക അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​വ​സ​രം. വാ​ര്‍ഷി​ക അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ ഗാ​ല​റി​ക​ളും പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​നാ​വും. ഇ​വി​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്കും ശി​ല്‍പ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ മു​ന്‍ഗ​ണ​ന​യും എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സീ​വ് പ്രി​വ്യൂ​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള ക്ഷ​ണ​വും ല​ഭി​ക്കും.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മേ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലെ റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ലും ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ള​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കും. വ്യ​ക്തി​ഗ​തം, അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്നു​ത​രം അം​ഗ​ത്വ ഫീ​സു​ക​ളാ​ണ് ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 210 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് ഫീ​സ്.

    ഇ​വ​ര്‍ക്ക് ത​നി​ച്ചോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക്കൊ​പ്പ​മോ മ്യൂ​സി​യം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കു​ള്ള അം​ഗ​ത്വ ഫീ​സ് 150 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ്. മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ശി​ല്‍പ​ശാ​ല​ക​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തോ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് പ​ക​ര്‍ന്നു ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണ​വ​സ​ര​മാ​ണ് അ​വ​ര്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ക. 150 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ അം​ഗ​ത്വ ഫീ​സ്. പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍, പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ മു​ത​ലാ​യ​വ​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ഇ​തി​ലൂ​ടെ​യാ​വും.

    മ്യൂ​സി​യം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 70 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് ഈ​ടാ​ക്കു​ക. അ​തേ​സ​മ​യം വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ ജ​ന​ത​ക്കും ഇ​വ​രെ അ​നു​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും 18 വ​യ​സ്സി​ല്‍ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കും 18 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും 35 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. zayednationalmuseum.ae എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ വാ​ര്‍ഷി​ക അം​ഗ​ത്വ​വും ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും

    വാ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsopportunitygulfnewsmalayalam
    News Summary - Opportunity to become an annual member of the Zayed Museum
    Similar News
    Next Story
    X