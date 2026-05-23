    Posted On
    date_range 23 May 2026 8:40 PM IST
    Updated On
    date_range 23 May 2026 8:40 PM IST

    അബൂദബി ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഓപ്പൺ ഹൗസ് 29ന്

    അബൂദബി: യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കായി അബൂദബി ഇന്ത്യൻ എംബസി മേയ് 29ന് ഓപ്പൺ ഹൗസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അബൂദബിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട്​ മുതൽ നാലു മണി വരെയാണ്​ ഓപ്പൺ ഹൗസ് നടക്കുക. അബൂദബി എമിറേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ, കോൺസുലർ, വിദ്യാഭ്യാസ, ക്ഷേമ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പരാതികളും നിർദേശങ്ങളും നേരിട്ട് എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.

    പാസ്​പോർട്ട് പുതുക്കൽ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ, മറ്റ് കോൺസുലർ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഓപ്പൺ ഹൗസിനിടെ ലഭ്യമാകില്ലെന്ന് എംബസി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വെർച്വലായി പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ പരാതികളുടെയോ നിർദേശങ്ങളുടെയോ ചുരുക്കം മേയ് 27 വൈകിട്ട് മൂന്നിനകം ca.abudhabi@mea.gov.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കണം.

    TAGS:open houseAbu Dhabiindian embassy
    News Summary - Open House at Abu Dhabi Indian Embassy on the 29th
