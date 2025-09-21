Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Sept 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    21 Sept 2025 7:14 AM IST

    ഓ​ണോ​ത്സ​വം ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഓ​ണോ​ത്സ​വം ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2കെ25 ​ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​

    നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: മ​ല​പ്പു​റം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഷാ​ർ​ജ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണോ​ത്സ​വം- 2കെ25​ന്‍റെ ബ്രോ​ഷ​ർ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​ന്ത്രോ​ളി, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ലി​ശ്ശേ​രി, ഫ​സ​ൽ മ​ര​ക്കാ​ർ, ഫൈ​ൽ പ​യ്യ​നാ​ട്, അ​ൻ​വ​ർ, അ​നു​പ്കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ന​വം​ബ​ർ 16ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​ന്ത്രോ​ളി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കോ​ക്കൂ​ർ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ഫ​സ​ൽ മ​ര​ക്കാ​ർ (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ലി​ശ്ശേ​രി (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സ​ത്യ​ജി​ത് (ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​ന്ത്രോ​ളി (പ്രോ​ഗ്രാം ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ തി​രൂ​ർ (സ​ബ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഫൗ​സി​യ യൂ​നു​സ്, ഫൈ​സ​ൽ പ​യ്യ​നാ​ട് (മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ചീ​ഫ് ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ്), മീ​ന ഗി​രീ​ഷ്, ഷ​മീ​ർ ന​ര​ണി​പ്പു​ഴ (റി​സ​പ്ഷ​ൻ), അ​ൻ​വ​ർ പ​ള്ള​ത്ത്, ഹം​സ പെ​രി​ഞ്ചേ​രി (ഫു​ഡ്‌ ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ്), സ​ക​രി​യ മ​ഞ്ചേ​രി, റാ​സി​ഖ് നി​ല​മ്പൂ​ർ (ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്), അ​നൂ​പ്, ഷ​ബീ​ർ എ​ട​പ്പാ​ൾ, സു​ധീ​ർ കാ​ഞ്ഞി​ര​ങ്ങാ​ട്ട്, റം​ഷാ​ദ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, കൃ​ഷ്ണ​ൻ (വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​ർ), സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ (ഫി​നാ​ൻ​സ്) എ​ന്നി​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

