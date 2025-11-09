Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    9 Nov 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 8:41 AM IST

    ഗാ​ന്ധി​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മാ​ത്ര​മേ ലോ​ക​ത്തെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കൂ -കെ.​കെ.​എ​ൻ കു​റു​പ്പ്

    ഗാ​ന്ധി​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മാ​ത്ര​മേ ലോ​ക​ത്തെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കൂ -കെ.​കെ.​എ​ൻ കു​റു​പ്പ്
    മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റ​ത്തി​ന്‍റെ പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ

    കെ.​കെ.​എ​ൻ കു​റു​പ്പ് ഗാ​ന്ധി​സ്മൃ​തി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദു​ബൈ: രാ​ഷ്ട്ര പി​താ​വ്​ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി സ്വ​ജീ​വി​തം കൊ​ണ്ട് സ​ക​ല ലോ​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ ശാ​ശ്വ​ത സാ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ദീ​പ സ്തം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​യ ഗാ​ന്ധി ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ര​ക്ഷാ​ക​വ​ചം എ​ന്ന് പ്ര​ശ​സ്ത ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നും ഗ​വേ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ൻ കു​റു​പ്പ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മ​ഹാ​ത്മ ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റ​ത്തി​ന്‍റെ പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ ഗാ​ന്ധി​സ്മൃ​തി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന​ത്തെ ലോ​ക​ത്ത് അ​ത്ര​മേ​ൽ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്. സ​ത്യം, അ​ഹിം​സ, ക്ഷ​മ, സ​ഹ​ന​ജീ​വി​തം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​ക്ക് സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ഴി​കാ​ട്ടി ആ​യ​ത് ഗാ​ന്ധി​ജി​യാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​കു​റു​പ്പ് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    Only Gandhian philosophies can save the world - K.K.N. Kurup
