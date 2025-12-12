Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    12 Dec 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 8:47 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്കൂ​ൾ; ഇ​സ്റ​യും സി.​സി.​എ​മ്മും ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്നു

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്കൂ​ൾ; ഇ​സ്റ​യും സി.​സി.​എ​മ്മും ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്നു
    ദു​ബൈ: ക​രി​ക്കു​ലം ഡി​സൈ​നി​ങ്, ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ്, മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ്​ ട്രെ​യി​നി​ങ്, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്കൂ​ൾ, പ്രീ ​സ്കൂ​ൾ എ​ന്നീ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് ക​രി​ക്കു​ലം മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റും വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി ഇ​സ്റ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. റ​ഗു​ല​റാ​യി സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്കൂ​ൾ സൗ​ക​ര്യം ല​ഭി​ക്കാ​തെ​യും സ്കൂ​ൾ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കാ​തെ​യും പ്ര​യാ​സ​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് സി.​സി.​എം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്കൂ​ൾ. സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ, കേ​ര​ള സി​ല​ബ​സു​ക​ളി​ൽ റെ​ഗു​ല​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്കൂ​ൾ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി സി.​സി.​എം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്കൂ​ളി​ന്റെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​സ്റ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​സ്റ​യും സി.​സി.​എ​മ്മും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ദു​ബൈ ഗ​ർ​ഹൂ​ദി​ലെ ഈ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ്രി​ങ്ക് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സാ​നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് സി.​സി.​എം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ പി.​കെ. ജാ​ഫ​ർ, എ.​എ. ജാ​ഫ​ർ, ഇ​സ്റ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി, സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്ദു​നാ​സ​ർ ക​ല്ല​യി​ൽ, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​ലാ​ൽ ഹാ​ജി ഏ​നാ​മാ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

