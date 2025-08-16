Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Aug 2025 8:08 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2025 8:08 PM IST

    ഓൺലൈനിൽ വ്യക്​തിവിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കരുത്

    തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്ന്​ യു.എ.ഇ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ
    ഓൺലൈനിൽ വ്യക്​തിവിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കരുത്
    ദുബൈ: ഇരകളെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്താൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്ന സൈബർ കുറ്റവാളികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജാഗ്രതവേണമെന്ന്​ ആവർത്തിച്​ ആവശ്യപ്പെട്ട്​ യു.എ.ഇ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ. ബോധവൽകരണ ബുള്ളറ്റിലൂടെയാണ്​ ഓൺലൈനിൽ വ്യക്​തിവിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കരുതെന്ന്​ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്​. വ്യക്​തിവിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഇതുപയോഗിച്ച്​ ആദ്യത്തിൽ ഇരകളുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ചശേഷമാണ്​ പലപ്പോഴും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത്​. തട്ടിപ്പുകാർ ആളുക​ളെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നവരാണ്​. അതിനാൽതന്നെ വ്യക്​തികളുടെ വികാരങ്ങൾ വരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ അപരിചിതരായ ആർക്കും വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിന്​ മുമ്പ്​ പശ്​ചാത്തലം പരിശോധിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    തട്ടിപ്പുകാർക്ക്​ ഒരവസരവും ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തട്ടിപ്പുകാരേക്കാർ സ്മാർടായിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അവബോധമാണ്​ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ ആദ്യ കടമ്പ -ബുള്ളറ്റിനിൽ വ്യക്​തമാക്കി. ഓൺലൈനിൽ ലൊക്കേഷൻ പങ്കുവെക്കുന്നതും ഫോളോവേഴ്​സ്​ റിവ്യൂയും അപരിചിതരായ ഫ്രണ്ട്​ റിക്വാസ്റ്റുകൾക്ക്​ മറുപടി നൽകുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. ലോകത്താകമാനം സൈബർ തട്ടിപ്പുകാരുടെ കെണിയിൽ 47ശതമാനം പേരും വീഴുന്നുണ്ടെന്നും ഇവരിൽ 4ശതമാനം പേർക്ക്​ മാത്രമാണ്​ നഷ്ടപ്പെട്ടത്​ തിരിച്ചുലഭിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും കൗൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സന്ദേശങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുക, സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യുക, സോഷ്യൽ എൻജിനജയറിങ്​ തന്ത്രങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കുക എന്നിവ തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിൽ പ്രധാനമാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി.


