    26 Sept 2025 9:00 AM IST
    26 Sept 2025 9:00 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വാ​ട​ക ത​ട്ടി​പ്പ്​; ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 13 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്​
    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വാ​ട​ക ത​ട്ടി​പ്പ്​; ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 13 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    ഷാ​ർ​ജ: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്. വാ​ട​ക​ക്ക് ​പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന 13 അം​ഗ ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യ സം​ഘ​ത്തെ​യാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ലി​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത്​ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കും മ​റ്റും ക്ഷ​ണി​ച്ച ശേ​ഷം വ്യാ​ജ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്.

    കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​ണം പി​ന്നീ​ട്​ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ രീ​തി. ഏ​ഴ്​ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ജ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ വാ​ട​ക​ക്ക്​ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​രെ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സൈ​റ്റ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം അ​ട​ക്കം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ടോ​ക്ക​ൺ തു​ക ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും വ്യാ​ജ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ രീ​തി. ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രാ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ല്ലാ തെ​ളി​വു​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ്ഥി​ര​മാ​യി ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ വ​ള​രെ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്​ നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​മാ​ണെ​ന്ന് ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ക്രി​മി​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് പോ​ർ​ട്​​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ കേ​ണ​ൽ ഉ​മ​ർ അ​ഹ​മ​ദ് ബു​ൽ​സൂ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളി​ലും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യും പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ് താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    News Summary - Online rental scam; 13 people arrested in Sharjah
