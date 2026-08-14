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    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 9:51 AM IST

    നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ​ക്ക് ധ​രീ​ബ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീ​റ്റി​ങ് ബു​ക്കി​ങ് സേ​വ​നം

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    നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ​ക്ക് ധ​രീ​ബ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീ​റ്റി​ങ് ബു​ക്കി​ങ് സേ​വ​നം
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    ദോ​ഹ: നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ​ക്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ദ​രീ​ബ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീ​റ്റി​ങ് ബു​ക്കി​ങ് സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​ടി.​എ). നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​രു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    നി​കു​തി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ, വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും അ​ത​ത് വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഈ ​സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. ഈ ​സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ​മ​യ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​വും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ക്കാം.

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ളും അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. ഇ​ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വി​ഷ​യം പ​ഠി​ക്കാ​നും കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ധ​രീ​ബ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത്, നാ​ഷ​ണ​ൽ ഓ​ത​ന്റി​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം തൗ​തീ​ഖ് വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്‌​ത് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ, അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. നി​കു​തി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും ഈ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി.​ടി.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കൂ​ടാ​തെ, നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഇ​ത് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

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    TAGS:taxpayersonline meetingGeneral Tax Authority
    News Summary - Online meeting booking service for taxpayers through Dhariba platform
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