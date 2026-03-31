    Posted On
    date_range 31 March 2026 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 9:17 AM IST

    യു.എ.ഇയിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം ഏപ്രിൽ 17വരെ നീട്ടി; സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ് തീരുമാനമെന്ന്​ അധികൃതർ

    യു.എ.ഇയിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം ഏപ്രിൽ 17വരെ നീട്ടി; സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ് തീരുമാനമെന്ന്​ അധികൃതർ
    ദുബൈ: രാജ്യത്തെ എല്ലാ നഴ്സറികൾ, കിൻഡർഗാർട്ടനുകൾ, പൊതു-സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം ഏപ്രിൽ 17 വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നീട്ടി. വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഭരണജീവനക്കാർക്കും നിർദേശം ബാധകമാണെന്ന്​ യു.എ.ഇ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി, ഈ സംവിധാനം ആഴ്ചതോറും വിലയിരുത്തുകയും തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    TAGS:newsonline learningUAEMiddle East Crisis
    News Summary - Online learning in UAE extended until April 17
