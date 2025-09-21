Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    21 Sept 2025 7:44 AM IST
    21 Sept 2025 7:44 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പ്​: യു​വ​തി​ക്ക്​ 7.6 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പ്​: യു​വ​തി​ക്ക്​ 7.6 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി
    ദു​ബൈ: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​റ​ബ്​ യു​വ​തി​ക്ക്​ ന​ഷ്ട​മാ​യ 7.6 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളോ​ട്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട്​ ദു​ബൈ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി. ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ൽ പ​ത്തു​പേ​രെ കു​റ്റ​ക്കാ​രെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കോ​ട​തി മോ​ഷ്ടി​ച്ച തു​ക​ക്ക്​ തു​ല്യ​മാ​യ തു​ക പി​ഴ വി​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി 7.6 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​ത്. ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി വി​ധി അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ ഇ​ര​ക്ക്​ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ നി​ക്ഷേ​പം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത്​​ ഒ​രു വ്യ​ക്തി വാ​ട്​​സ്ആ​പ്പി​ൽ ത​ന്നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ​ക്ക്​ പ​ണം കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന​താ​യും യു​വ​തി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ട്രേ​ഡി​ങ്​ ഫ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​ത്​. ട്രേ​ഡി​ങ്​ ഫ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന യൂ​ട്യൂ​ബ്​ ലി​ങ്കും ഇ​യാ​ൾ അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട്​ പ​റ്റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ ത​ട്ടി​പ്പ്​ സ്കീ​മി​ലൂ​ടെ പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ബോ​ധ്യ​മാ​യി. പി​ന്നാ​ലെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളെ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി കു​റ്റ​ക്കാ​രെ​ന്ന്​ ക​​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ യു​വ​തി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

