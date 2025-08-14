Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ്;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 6:28 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 6:28 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ്; പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് 7,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    court
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത പ​ണ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും അ​ട​ക്കം 7,000 ദി​ര്‍ഹം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് അ​ബൂ​ദ​ബി ഫാ​മി​ലി ആ​ന്‍ഡ് സി​വി​ല്‍ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് കോ​ട​തി. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ നേ​രി​ട്ട ധാ​ര്‍മി​ക, ഭൗ​തി​ക ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി. കീ​ഴ്‌​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​ള്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ല്‍ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി.

    ഒ​രു റ​സ്‌​റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ ന​ല്‍കി​യ പ​ര​സ്യ​ത്തോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് പ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. പ​ര​സ്യം ക​ണ്ട് ഓ​ര്‍ഡ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​ര്‍ അ​യ​ച്ചു​ന​ല്‍കി​യ ലി​ങ്ക് മു​ഖേ​ന 11 ദി​ര്‍ഹം അ​ട​ക്കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചു. ഈ ​ലി​ങ്ക് തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്‍നി​ന്ന് 5,000 ദി​ര്‍ഹം ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര്‍ പി​ന്‍വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തെ ത​ട​വി​നും 20,000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​ക്കും ശി​ക്ഷി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മേ ഇ​രു​വ​രെ​യും നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​ള്‍ അ​പ്പീ​ല്‍ പോ​വു​ക​യും കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചു ന​ല്‍കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് ന​ഷ്ട​മാ​യ 5,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 2000 ദി​ര്‍ഹ​വും ചേ​ര്‍ത്ത് 7000 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ഫാ​മി​ലി ആ​ന്‍ഡ് സി​വി​ല്‍ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsVictimcompensationOnline Fraud
    News Summary - Online fraud; Victim receives Dh7,000 in compensation
    Similar News
    Next Story
    X