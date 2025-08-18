Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:51 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ്​; യു​വാ​വി​ന്​ 2000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ്​; യു​വാ​വി​ന്​ 2000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ യു​വാ​വി​ല്‍നി​ന്ന് കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ 5000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 2000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ല്‍കാ​ന്‍ ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി കോ​ട​തി. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും വ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ പ്ര​തി​ക​ളോ​ട് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ല്‍ നി​ന്ന് ചി​ക്ക​ൻ വി​ഭ​വം ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്നു​വെ​ന്ന ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ പ​ര​സ്യം ന​ല്‍കി​യാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്.

    ഈ ​പ​ര​സ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച യു​വാ​വി​നോ​ട്​ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര്‍ 11 ദി​ര്‍ഹം അ​ട​യ്ക്കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ഇ​തി​നാ​യി ലി​ങ്ക് അ​യ​ച്ചു​ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഈ ​ലി​ങ്ക് തു​റ​ന്ന​തോ​ടെ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്‍ നി​ന്ന് 5000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​മാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു.

    താ​ന്‍ നേ​രി​ട്ട മാ​ന​സി​ക, ശാ​രീ​രി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കോ​ട​തി​ക്ക് പ്ര​തി​ക​ള്‍ കു​റ്റം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നു ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം പ്ര​തി​ക​ൾ ര​ണ്ട്​ പേ​രും മു​മ്പ് ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തെ ത​ട​വി​നും 20,000 ദി​ര്‍ഹം വീ​തം പി​ഴ​ക്കും ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്നും ശി​ക്ഷ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

