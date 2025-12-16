Begin typing your search above and press return to search.
    യു.എ.ഇയിൽ ഒറ്റത്തവണ പ്ലാസ്റ്റിക്​ നിരോധനം: രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൽ​പന്നങ്ങൾ

    -അടുത്ത വർഷം ജനുവരി ഒന്ന്​ മുതൽ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലാകും
    ദുബൈ: ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്​ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ രണ്ടാംഘട്ട നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ച്​ പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം. അടുത്ത വർഷം ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ രണ്ടാംഘട്ട നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതും രാജ്യത്ത്​ നിർമിക്കുന്നതും വിപണനം ചെയ്യുന്നതുമായി കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക്​ ഉൽപന്നങ്ങളിലേക്ക്​ നിരോധനം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ്​ തീരുമാനം.

    രാജ്യത്തിന്‍റെ പരിസ്ഥിതി ആവാസ വ്യവസ്ഥ സംരംക്ഷിക്കുന്നതിനും മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട്​ രൂപകൽപന ചെയ്ത പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ നിരോധനം കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക്​ ഉൽപന്നങ്ങളിലേക്ക്​ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്​. സുസ്ഥിരതയെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുന്നതിനും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ദേശീയ നയങ്ങ​ളോട്​ ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്​ പുതിയ നിയമം.

    വിവിധ പാനീയങ്ങളുടെ കപ്പുകൾ, മൂടികൾ, സ്പൂണുകൾ, ഫോർക്കുകൾ, കത്തികൾ, ചോപ്സ്റ്റിക്കുകൾ, പ്ലേറ്റുകൾ, സ്​ട്രോകൾ, സ്റ്റിക്കറുകൾ, സ്റ്റൈറോഫോം കൊണ്ട്​ നിർമിച്ച ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങൾ, ബോക്സുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക്​ വസ്തുക്കളിലേക്കും നിരോധനം വ്യാപിപ്പിക്കും. 50 മൈക്രോണിന്​ താഴേ കനമുള്ള പേപ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബാഗുകൾക്ക്​, അവയിൽ അടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പണിഗണിക്കാതെ സമഗ്രമായ നിരോധനമാണ്​ അതോറിറ്റി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​.

    സുസ്ഥിരമായ ഭാവിയിലേക്കുള്ള യു.എ.ഇയുടെ യാത്രയിൽ പുതിയ തീരുമാനം നിർണായകമായ നീക്കമായിരിക്കുമെന്ന്​ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ സസ്​റ്റയ്​നബ്​ൾ കമ്യൂണിറ്റീസ്​ സെക്ടർ അസി. അണ്ടർ സെക്രട്ടറി എൻജിനീയർ ആലിയ അബ്​ദുറഹ്​മാൻ അൽ ഹർമൂദി പറഞ്ഞു. ഒറ്റത്തവണ പ്ലാസ്റ്റിക്​ നിരോധിക്കുന്നതിലൂടെ മാലിന്യം കുറക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതിക്ക്​ ആഘാതമാകുന്ന വിഭവങ്ങളെ സുസ്ഥിരമായ ആസ്തികളായി മാറ്റുന്ന സമ്പദ്​വ്യവസ്ഥുടെ തത്വങ്ങളെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള സമഗ്രമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇമാറാത്തി സമൂഹത്തിനൊപ്പം സ്വകാര്യ മേഖല ​പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിയാത്​മകമായ സഹകരണത്തിൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്​മവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

    കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്​ ഉത്​പന്നങ്ങൾക്ക്​ നിയമത്തിൽ ഇളവുണ്ടാകും. എന്നാൽ, അത്തരം ഉത്​പന്നങ്ങളിൽ അക്കാര്യം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. കൂടാതെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഇത്തരം ഉത്​പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനും പാടില്ല. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്​ നിർമിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്​ ബാഗുകൾക്കും നിയമത്തിൽ ഇളവുണ്ടാകും. മരുന്ന്​ ബാഗുകൾ, ഇറച്ചി, ബ്രഡ്​, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർഥങ്ങൾ പൊതിയുന്ന കട്ടി കൂടിയ ബാഗുകൾ, മാലിന്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന ബാഗുകൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ, ഇലക്​ട്രോണിക്സ്​ ഐറ്റങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ഷോപ്പിങ്​ ബാഗുകൾ എന്നിവക്കും നിരോധനമുണ്ടാവില്ല.

    News Summary - One-time plastic ban in UAE: More products in second phase
