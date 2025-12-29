Begin typing your search above and press return to search.
    തേ​നി​ന്‍റെ ഗു​ണ​മേ​ൻ​മ അ​റി​യാ​ൻ ഒ​രു മി​നി​റ്റ്​; റോ​ബോ​ട്ടി​ങ്​ സം​വി​ധാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി

    തേ​നി​ന്‍റെ ഗു​ണ​മേ​ൻ​മ അ​റി​യാ​ൻ ഒ​രു മി​നി​റ്റ്​; റോ​ബോ​ട്ടി​ങ്​ സം​വി​ധാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി
    ദു​ബൈ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി ഹ​ത്ത ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ തേ​നി​ന്‍റെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന റോ​ബോ​ട്ടി​ക്​ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ

    ദു​ബൈ: ഒ​രു മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ തേ​നി​ന്‍റെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യി ദു​ബൈ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ച ഹ​ത്ത ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലാ​ണ് നൂ​ത​ന​മാ​യ ഈ ​റോ​ബോ​ട്ടി​നെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​നാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി.യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള തേ​നീ​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളേ​യും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ത്തു​ക​യാ​ണ് ദു​ബൈ ഹ​ത്ത ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ർ​ന്ന തേ​ൻ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ധു​നി​ക സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​മാ​ണ് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ തേ​നി​ന്‍റെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ദു​ബൈ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തേ​നി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ്, സാ​ന്ദ്ര​ത, സു​താ​ര്യ​ത തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഈ ​റോ​ബോ​ട്ട് കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യും. ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ളി​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന തേ​ൻ ശു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ്രാ​ദേ​ശി​ക തേ​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കാ​നും ഈ ​സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കും. ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ​രം​ഗ​ത്ത് പു​തി​യ വി​പ്ല​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഉ​ൽ​​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത ത​രം തേ​നു​ക​ളും തേ​ൻ ഉ​ത്​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും കാ​ണാ​നും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും വാ​ങ്ങാ​നു​മു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ ഹ​ത്ത ​ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. സ​ന്ദ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ഡി​സം​ബ​ർ 31ന്​ ​സ​മാ​പി​ക്കും.

