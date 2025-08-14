Begin typing your search above and press return to search.
    14 Aug 2025 6:35 AM IST
    ഒ​രു ല​ക്ഷം ത​ണ​ൽ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ; പ്ര​വാ​സി മ​ന​സ്സി​ന്‍റെ ‘ട്രീ​ബ്യൂ​ട്ട്’

    കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ സാ​മ്പി​ൾ കൈ​മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ട് ട്രീ​ബ്യൂ​ട്ട് പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: പ്ര​കൃ​തി​യെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​നും അ​തി​ലൂ​ടെ നാ​ടി​ന് ന​ന്മ​യേ​കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഒ​രു പ്ര​വാ​സി സം​രം​ഭ​ക​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ത് നാ​ടി​ന് ത​ണ​ലേ​കു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു ല​ക്ഷം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പ​ച്ച​പ്പ് ന​ൽ​കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ‘ട്രീ​ബ്യൂ​ട്ട്’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. വ്യ​വ​സാ​യി കെ.​പി. സ​ഹീ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ‘സ്റ്റോ​റീ’​സാ​ണ് ഈ ​സ്വ​പ്ന​ത്തി​ന് ചി​റ​ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു​കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​യ​മ​സ​ഭാ സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ ഷം​സീ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​നു​ഷ്യ​ൻ പ്ര​കൃ​തി​യോ​ട് ചെ​യ്ത ക്രൂ​ര​ത​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​കൃ​തി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി ഭൂ​മു​ഖ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​കൃ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ അ​ധി​ക​മാ​രും മു​ന്നോ​ട്ട് വ​രാ​റി​ല്ലെ​ന്നും അ​വി​ടെ​യാ​ണ് ഏ​വ​ർ​ക്കും മാ​തൃ​ക​യാ​യി ‘ട്രീ​ബ്യൂ​ട്ട്’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു ഓ​രോ മ​ര​ത്തി​നും മൂ​ന്നു​പേ​ർ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി മാ​റും എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം പൗ​ര​ന്മാ​ർ മ​ര​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​മ്പോ​ൾ, അ​ത് വെ​റു​മൊ​രു മ​രം​ന​ടീ​ൽ യ​ജ്ഞ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പ്ര​കൃ​തി​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വ​ലി​യ ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യി മാ​റും. പ്ര​കൃ​തി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ആ​ഗോ​ള​താ​പ​ന​ത്തെ ചെ​റു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ ഒ​രു ശ്ര​മ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് സ​ഹീ​ർ സ്റ്റോ​റീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു

    മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യെ ഒ​രു ജീ​വി​ത ദൗ​ത്യ​മാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. മ​ര​ങ്ങ​ളെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ക്കും ഈ ​ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാം. മ​രം ന​ടാ​ൻ സ്ഥ​ല​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യാ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും www.treebute.in എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം.ന​ട​ൻ അ​ഖി​ൽ മാ​രാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ലോ​ഞ്ചി​ങ്​ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​വി. സു​മേ​ഷ് എം.​എ​ൽ.​എ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മേ​ജ​ർ മ​നേ​ഷ്, ഷ​മീ​മ, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ട് സ​ജോ ജോ​സ​ഫ്, ഇ​മ്രാ​ൻ, ഫി​റോ​സ് ലാ​ൽ, മ​ഹേ​ഷ്, ഫൈ​സ​ൽ മു​ഴ​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട്, ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ്, ശ​ബാ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

