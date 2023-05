cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ: വാ​ഹ​ന വ​ര്‍ക്ക്ഷോ​പ്പി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കി​ടെ ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റി​ൽ​നി​ന്ന് തീ​പ​ട​ർ​ന്ന് ടാ​ങ്ക​ർ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി മ​രി​ച്ചു. മൂ​ന്നു മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്.

നി​സ്സാ​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഒ​രാ​ളെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ശേ​ഷം വി​ട്ട​യ​ച്ചു. എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി ഇ​ബ്രാ​ഹിം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള​ത്. സു​രേ​ഷി​നെ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ശേ​ഷം ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ട്ട​ത്.കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള മി​ഡ്​​ലാ​ൻ​ഡ് ഓ​ട്ടോ ഗാ​രേ​ജി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. നൂ​ർ ആ​ലം എ​ന്ന ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.മൃ​ത​ദേ​ഹം വി​ട്ടു​കി​ട്ടു​ന്ന​തി​ന്​ രേ​ഖ​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രു​ടെ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ​യും കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

One death due to tanker explosion in garage; Three Malayalis were injured