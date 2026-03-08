Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവ്യോമപ്രതിരോധത്തിനിടെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 March 2026 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 7:19 AM IST

    വ്യോമപ്രതിരോധത്തിനിടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച്​ ദുബൈയിൽ ഒരു മരണം

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യോമപ്രതിരോധത്തിനിടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച്​ ദുബൈയിൽ ഒരു മരണം
    cancel

    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ അൽ ബർഷയിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി വ്യോമ പ്രതിരോധത്തിനിടെ ചീളുകൾ പതിച്ച്​ ഏഷ്യക്കാരനായ ഡ്രൈവർ മരിച്ചതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വാഹനത്തിന്​ മുകളിലേക്ക്​ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീഴുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി നഗരത്തിൽ പലയിടത്തും മുന്നറിയിപ്പ്​ സന്ദേശങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. തുടർന്ന്​ വിജയകരമായ പ്രതിരോധം പൂർത്തിയായതായും സന്ദേശം വന്നു. അതേസമയം, ദുബൈ മറീനയിലെ കെട്ടിടത്തിലെ പുറംഭാഗത്ത്​ ​ചെറിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചതായും സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നും ദുബൈ മീഡിയ ഓഫിസ്​ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MissileGulf Newsair defenseUAE
    News Summary - One dead in Dubai after debris hits during air defense
    Similar News
    Next Story
    X