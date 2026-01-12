Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Jan 2026 7:31 AM IST
    'കു​ടും​ബ' ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ന്​​ 50 ല​ക്ഷം ഫ​ണ്ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ സ​മ്മി​റ്റ്

    ‘കു​ടും​ബ’ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ന്​​ 50 ല​ക്ഷം ഫ​ണ്ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ സ​മ്മി​റ്റ്
    ദു​ബൈ: ​കു​ടും​ബം വി​ഷ​യ​മാ​കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി 50 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ ഫ​ണ്ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ‘കു​ടും​ബ’ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ന്​​ 50 ല​ക്ഷം ഫ​ണ്ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ സ​മ്മി​റ്റ്. 2026 യു.​എ.​ഇ കു​ടും​ബ വ​ർ​ഷ​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    ശ​ക്ത​വും സ​മ്പ​ന്ന​വു​മാ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ശി​ല​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ് പ്ര​മേ​യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റാ​ൻ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഫ​ണ്ട്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ നേ​ര​ത്തെ 2026നെ ​കു​ടും​ബ​വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൗ​​ര​ൻ​മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും അ​വ​ബോ​ധം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഇ​മാ​റാ​ത്തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കാ​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ ​പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്​ കു​ടും​ബ വ​ർ​ഷാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.

