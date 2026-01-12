Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    12 Jan 2026 7:12 AM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 7:12 AM IST

    പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന്​ വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്സ് സ​മ്മി​റ്റ്

    മാ​റ്റ്​ ഗ്രീ​നി​ന്​ ‘എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്​’ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന്​ വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്സ് സ​മ്മി​റ്റ്
    എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ടി​ക്​​ടോ​ക്ക്​ അ​വ​താ​ര​ക​ൻ മാ​റ്റ് ഗ്രീ​നി​ന്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്

    ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ​യി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്സ് സ​മ്മി​റ്റി​ന്​ സ​മാ​പ​നം. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൾ ലാ​റ ട്രം​പ് മു​ത​ൽ ന​ടി സാ​മ​ന്ത പ്ര​ഭു​വ​രെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ​ദ​സു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു.

    ടി​ക് ടോ​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സ് സ​മ്മി​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ച എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വാ​യി മാ​റ്റ് ഗ്രീ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ വേ​ദി​യി​ൽ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് അ​വാ​ർ​ഡ്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ടി​ക്​​ടോ​ക്കി​ൽ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പോ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത്​ പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​യ വ്യ​ക്​​തി​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​ണ് മാ​റ്റ് ഗ്രീ​ൻ. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ശാ​സ്ത്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നാ​യി സം​ഗീ​തം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണി​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ 14 ല​ക്ഷം ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സു​മു​ണ്ട്.

    ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്സ് സ​മ്മി​റ്റി​ന്റെ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലെ ഓ​രോ പോ​സ്റ്റും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി റീം ​അ​ൽ ഹാ​ഷ്മി പ​റ​ഞ്ഞു. ട്രം​പി​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ളും ടി.​വി പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​റു​മാ​യ ലാ​റ ട്രം​പും സ​ദ​സ്സു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. ഹോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം വി​ൽ​സ്മി​ത്ത് ഇ​മ​റാ​ത്തി ഇ​ൻ​ഫ്ലൂ​വ​ൻ​സ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​മീ​രി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സം​വാ​ദം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​മാ​ർ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​അ​ബ്ബാ​ർ, മു​ഫ്ത് മെ​ഹ​ക്, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് ന​ടി സാ​മ​ന്ത പ്ര​ഭു എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി.

    ‘ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ന​ന്മ​ക്കാ​യി’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി ദു​ബൈ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ട​വേ​ഴ്‌​സ്, ദു​ബൈ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ, മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ദി ​ഫ്യൂ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 35 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സ് ഉ​ള്ള 500ല​ധി​കം പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പു​റ​മേ, 15000 ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​ള്ള​ട​ക്ക സ്ര​ഷ്ടാ​ക്ക​ളും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

