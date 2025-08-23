Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഓ​ണ​വി​പ​ണി സ​ജീ​വം;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 9:21 AM IST

    ഓ​ണ​വി​പ​ണി സ​ജീ​വം; സ​ദ്യ​ക്ക്​ ജൈ​വ​പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും

    text_fields
    bookmark_border
    2500 ട​ൺ പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ലു​ലു
    onam sale Lulu
    cancel
    camera_alt

    ലു​ലു​വി​ലെ ഓ​ണ പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​പ​ണി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത്​ ഓ​ണ​വി​പ​ണി സ​ജീ​വ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി. സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഓ​ണ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. മെ​​ഗാ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും സ​ദ്യ പ്രീ​ബു​ക്കി​ങ്ങും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ണ​വി​പ​ണി ഉ​ണ​ർ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ, സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഓ​ണ​സ​ദ്യ കേ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ജൈ​വ​പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളാ​ണ് യു.​എ.​ഇ വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഹെ​ൽ​ത്തി റെ​സി​പ്പി​ക​ൾ​ക്കും പ്രൊ​ഡ​ക്ടു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ൽ മു​ൻ​തൂ​ക്കം. റെ​ഡി ടു ​ഈ​റ്റ് പ്രൊ​ഡ​ക്ടു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ ഫ്ര​ഷ് പ​ച്ച​ക്ക​റി, പ​ഴം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യു​ള്ള​ത്.

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ​കേ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ 2500 ട​ൺ പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ജി.​സി.​സി​യി​ൽ ലു​ലു ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ലു​ലു ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ലീം എം.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ജൈ​വ കാ​ർ​ഷി​ക രീ​തി​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ശേ​ഖ​ര​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ലു​ലു പാ​യ​സ​മേ​ള​യി​ലും ഹെ​ൽ​ത്തി ചോ​യ്സു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. 30 ത​രം പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 10ല​ധി​കം പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളും ഹെ​ൽ​ത്തി ചോ​യ്സി​ലു​ള്ള​താ​ണ്. മി​ല്ല​റ്റ് പാ​യ​സം, ഓ​ട്ട്സ് പാ​യ​സം, അ​വ​ൽ പാ​യ​സം, റാ​​ഗി ചെ​റു​പ​യ​ർ പാ​യ​സം, ഇ​ള​നീ​ർ പാ​യ​സം, ന​വ​ര​ത്ന പാ​യ​സം, ച​ക്ക പാ​യ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ ഹെ​ൽ​ത്തി പാ​യ​സ​രു​ചി​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 25 ത​രം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ലു​ലു ഓ​ണ​സ​ദ്യ പ്രീ​ബു​ക്കി​ങ്ങും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ​യും ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യും ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsOnam Marketlulu hypermarket
    News Summary - Onam sales in UAE
    Similar News
    Next Story
    X