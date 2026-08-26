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    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 12:21 PM IST

    സ്നേഹവും ഒരുമയും നിറയട്ടെ...

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    ഡോ. ശരീഫ്​ അബ്​ദുൽ ഖാദർ (ചെയർമാൻ ആൻഡ്​ മാനേജിങ്​ ഡയറക്​ടർ, എ.ബി.സി കാർഗോ ഗ്രൂപ്​ ഓഫ്​ കമ്പനീസ്​)
    സ്നേഹവും ഒരുമയും നിറയട്ടെ...
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    ദുബൈ: കേരളത്തിന്‍റെ മണ്ണിൽ പിറന്ന ഓണം ഇന്ന് ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മലയാളി സമൂഹം ഒരുമയോടെയും ആവേശത്തോടെയും ആഘോഷിക്കുന്ന മഹത്തായ സാംസ്കാരിക ഉത്സവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഓണം പൂക്കളുടെയും പൂക്കളത്തിന്‍റെയും ഓണസദ്യയുടെയും ആഘോഷം മാത്രമല്ല; സ്നേഹത്തിന്‍റെയും സാഹോദര്യത്തിന്‍റെയും സമത്വത്തിന്‍റെയും പങ്കുവെക്കലിന്‍റെയും മനോഹരമായ സന്ദേശം കൂടിയാണ്.

    മഹാബലിയുടെ നാടെന്ന സങ്കൽപത്തിലൂടെ തലമുറകളായി കൈമാറിവരുന്ന സമത്വവും ക്ഷേമവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ സമൂഹമെന്ന സ്വപ്നം ഇന്നും ഓണം നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഒത്തുചേരാനുള്ള അവസരമാണ് ഓരോ ഓണക്കാലവും.

    പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ഓണം സ്വന്തം നാടിന്‍റെ ഓർമകളും കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളതയും ആഴത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേള കൂടിയാണ്. അകലങ്ങളിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് സ്നേഹവും സന്തോഷവും എത്തിക്കുന്ന ഓരോ യാത്രയിലും കേരളവുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു.

    ഈ ഓണം ഓരോ കുടുംബത്തിനും സന്തോഷവും സമാധാനവും ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ. പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും സഫലമാകുന്ന ഒരു പുതിയ തുടക്കമായി ഈ ഓണക്കാലം മാറട്ടെ. സ്നേഹവും ഒരുമയും പങ്കുവെച്ച്, നന്മ നിറഞ്ഞൊരു ഓണം ആഘോഷിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ!

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    TAGS:onamgulfUAELove
    News Summary - May love and unity be filled...
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