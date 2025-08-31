Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഓ​ണ​വി​പ​ണി സ​ജീ​വം;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 7:48 AM IST

    ഓ​ണ​വി​പ​ണി സ​ജീ​വം; പാ​യ​സ മേ​ള​യും പ​ഴ​യി​ട​ത്തി​ന്റെ സ​ദ്യ​യു​മാ​യി ലു​ലു

    text_fields
    bookmark_border
    25ത​രം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്ക്​ പ്രീ ​ബു​ക്കി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ഓ​ണ​വി​പ​ണി സ​ജീ​വം; പാ​യ​സ മേ​ള​യും പ​ഴ​യി​ട​ത്തി​ന്റെ സ​ദ്യ​യു​മാ​യി ലു​ലു
    cancel
    camera_alt

    ലു​ലു​വി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത

    അ​ബൂ​ദ​ബി: തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഓ​ണ​വി​പ​ണി സ​ജീ​വം. ന​ബി​ദി​ന​വും വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ തി​രു​വോ​ണം പൊ​തു അ​വ​ധി ദി​ന​ത്തി​ലാ​ണ്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ബി​ദി​നം, ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി കൂ​ടി ചേ​രു​മ്പോ​ൾ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം കേ​മ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം. ഓ​ണ​ക്കോ​ടി എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ.

    പ​തി​വു​പോ​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​ക്കാ​ൻ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ലു​ലു ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ത​ന​ത് പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ശ​ർ​ക്ക​ര ഉ​പ്പേ​രി തു​ട​ങ്ങി നാ​ട​ൻ ഓ​ണ പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശ്രേ​ണി​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 2500 ട​ൺ പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ജി.​സി.​സി​യി​ലെ ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യി​ൽ ലു​ലു എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ലു​ലു ഫ്രൂ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​ൾ​ഫി​ക്ക​ർ ക​ട​വ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ന​ത് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ശേ​ഖ​ര​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ഴ​യി​ടം മോ​ഹ​ന​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ലു​ലു ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. 25 ത​രം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ടെ പ്രീ ​ബു​ക്കി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. 30 ത​രം പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളു​ള്ള പാ​യ​സ മേ​ള​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    ന​വ​ര​ത്ന പാ​യ​സം, ഇ​ള​നീ​ർ പാ​യ​സം, ച​ക്ക പാ​യ​സം, മി​ല്ല​റ്റ് പാ​യ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ ഹെ​ൽ​ത്തി ചോ​യ്സു​ക​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ പാ​യ​സ മേ​ള​യി​ലു​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ​യും ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​യും ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ബു​ക്ക്‌ ചെ​യ്യാ​നാ​കും. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളും ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘ഓ​ണം ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ലു​ലു​വി​ലെ ഓ​ണം കാ​മ്പ​യി​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:abudhabiUAE NewsluluOnam Market
    News Summary - Onam market in full swing; Lulu with Payasa Mela and onam sadhya
    Similar News
    Next Story
    X