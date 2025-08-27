Begin typing your search above and press return to search.
    സഫാരി ഹൈപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ ‘ഓണച്ചന്തക്ക്’ തുടക്കം

    Safari Onachandha
    സഫാരി ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ ആരംഭിച്ച ഓണച്ചന്ത ഗോൾഡ്​ എഫ്​.എം ആർ.ജെ വൈശാഖ് ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. സഫാരി ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ അബൂബക്കര്‍ മടപ്പാട്ട്, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍മാരായ ഷമീം ബക്കര്‍, ഷാഹിദ് ബക്കര്‍, ചാക്കോ ഊളക്കാടന്‍, മീഡിയ വണ്‍ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്​ ​എഡിറ്റോറിയൽ ഹെഡ്​ എം.സി.എ നാസര്‍, സഫാരി സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധികള്‍ തുടങ്ങിയവർ സമീപം

    ഷാര്‍ജ: ഷാർജ, റാസൽഖൈമ സഫാരി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ‘ഓണച്ചന്ത’ക്ക്​ തുടക്കം. ഓണച്ചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച ഗോൾഡ്​ എഫ്​.എം ആർ.ജെ വൈശാഖ് നിർവഹിച്ചു. സഫാരി ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ അബൂബക്കര്‍ മടപ്പാട്ട്, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍മാരായ ഷമീം ബക്കര്‍, ഷാഹിദ് ബക്കര്‍, ചാക്കോ ഊളക്കാടന്‍, മീഡിയ വണ്‍ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്​ ​എഡിറ്റോറിയൽ ഹെഡ്​ എം.സി.എ നാസര്‍, സഫാരി സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധികള്‍ തുടങ്ങിയവർ പ​ങ്കെടുത്തു. കേരളത്തനിമ നിലനിര്‍ത്തി പഴയകാല ഓണച്ചന്തയെ ഓര്‍മിപ്പിക്കും വിധം ഓണത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ അവശ്യസാധനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഓണച്ചന്ത സഫാരി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്​. യു.എ.ഇയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റായ സഫാരിയില്‍ ആറാം തവണയാണ് ഓണച്ചന്ത നടത്തുന്നത്​.

    ലോകമെമ്പാടും ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നവേളയില്‍ ഓണത്തിനുവേണ്ട എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ഓണച്ചന്തയാണ് സഫാരി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന്​ സഫാരി ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ അബൂബക്കര്‍ മടപ്പാട്ട് പറഞ്ഞു. നാട്ടിന്‍ പുറത്തെ ഓണച്ചന്തയെ ഓമിപ്പിക്കും വിധം ഓണ സദ്യക്കാവശ്യമായ പച്ചക്കറികള്‍ ഇത്തവണ ഒരു ലോറിയില്‍ ആണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓണക്കോടികള്‍, മണ്‍പാത്രങ്ങള്‍, വള-മാല-കമ്മലുകള്‍, പാദരക്ഷകള്‍ തുടങ്ങിയ എല്ലാം ഓണച്ചന്തയുടെ ഭാഗമായി സഫാരിയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കും. പൂക്കളം ഒരുക്കാന്‍ ആവശ്യമായ പൂക്കളും ഓണച്ചന്തയില്‍ ലഭ്യമാണ്​.

    25 കൂട്ടം വിഭവങ്ങളടങ്ങിയ സമൃദ്ധമായ ഓണ സദ്യയാണ് സഫാരി ബേക്കറി ആൻഡ്​ ഹോട്ഫുഡ് സഫാരി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട്​ ഓണസദ്യകള്‍ക്ക് അഡ്വാന്‍സ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഓണക്കോടിയായി ഒരു കസവുമുണ്ടും സൗജന്യമായും നല്‍കും. ഡിപ്പാര്‍ട്മെന്‍റ്​ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന്​ 150 ദിര്‍ഹത്തിന് സാരി ചുരിദാര്‍, ചുരിദാര്‍ മെറ്റീരിയല്‍സ് വാങ്ങുമ്പോള്‍ 75 ദിര്‍ഹത്തിന്‍റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചര്‍ ലഭിക്കും. ഇത്​ ഉപോയോഗിച്ച് ഗാര്‍മെന്‍റ്​സ്​ ആൻഡ്​ ഫൂട്ട്​വെയര്‍ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് പര്‍ച്ചേയ്സ് ചെയ്യാം.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsOnam MarketSafari Hypermarket Outlets
