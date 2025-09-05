Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഓണം പ്രതീക്ഷയുടെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 12:44 PM IST

    ഓണം പ്രതീക്ഷയുടെ നിറദീപം

    ഓണം പ്രതീക്ഷയുടെ നിറദീപം
    പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന്‍റെ നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടും പാ​യ​സ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ധു​ര​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സു​വ​ർ​ണ പൈ​തൃ​ക​വു​മൊ​ക്കെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഓ​രോ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​വും ന​മ്മ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ബാ​ല്യ​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലും നാ​ട്ടി​ൻ​വ​ഴി​ക​ളി​ലും പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടി​ന്‍റെ​യും സു​ഗ​ന്ധ​ത്തി​ലും നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണം കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ​യും ദൂ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ന​മ്മെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​രും കൈ​കോ​ർ​ത്ത് മു​ന്നേ​റേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വു​മാ​ണ് ഓ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ, ജ​ന്മ​നാ​ടി​ന്‍റെ ഓ​ണ​പ്പെ​രു​മ​യും ആ​വേ​ശ​വും ഇ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണ്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലും ഒ​രു ചെ​റി​യ സ​ഹാ​യം, ഒ​രു ചി​രി, ഒ​രു സാ​ന്ത്വ​ന​വാ​ക്ക് ഇ​വ​യാ​ണ് ന​മ്മെ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ക്കു​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ സ​മ്പ​ത്ത്. ഓ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ന്ദേ​ശം പോ​ലെ, സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും മ​ന​സ്സു​ക​ളെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ടെ വി​ള​ക്കു തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ജീ​വി​ത​മാ​ണ് ന​മു​ക്ക് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ഈ ​ഓ​ണ​ക്കാ​ലം എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ​മൃ​ദ്ധി​യും നി​റ​ക്ക​ട്ടെ. ഐ​ക്യ​വും നീ​തി​യും നി​റ​ഞ്ഞൊ​രു ലോ​കം ന​മു​ക്കൊ​രു​മി​ച്ച് നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​ക​ട്ടെ. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ!

