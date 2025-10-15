Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഓ​ണം-​ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 7:36 AM IST

    ഓ​ണം-​ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ണം-​ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം അ​ബൂ​ദ​ബി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണം-​ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഓ​ണം-​ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം ചി​റ​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ല്ല, അ​ബൂ​ദ​ബി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​യി​ഷ അ​ൽ​ഷാ​ഹി, വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ബി​സി​ന​സ് പ്ര​മു​ഖ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ഫോ​റം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, ഓ​ണ​പ്പൊ​ട്ട​ൻ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ക​വ് ന​ൽ​കി. ഇ​ന്ദ്ര ത​യ്യി​ൽ, ബ​ഷീ​ർ റെ​യി​ൻ​ബോ, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത് കാ​യ​ക്ക​ണ്ടി, യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത് ക​ല്ലേ​രി, ജ​യ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ, റ​ജീ​ദ് പ​ട്ടോ​ളി, സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ ടി.​കെ, രാ​ജേ​ഷ് എം, ​സ​ന്ദീ​പ് ടി.​കെ, വി​കാ​സ്, ല​മി​നാ യാ​സ​ർ, അ​ഷി​ക, അ​ജി​ത്, അ​നൂ​പ്, ഷം​സീ​ർ ആ​ർ.​ടി, സ​മീ​ർ സി.​കെ, ബി​ജു കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, റി​യാ​സ് മൂ​ടാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബ​ഷീ​ർ ക​പ്ലി​ക്ക​ണ്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശ്രീ​ജി​ത്ത് പു​ന​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും യാ​സ​ർ പ​യ്യോ​ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationGandhi Jayanti celebrationgulf news malayalam
    News Summary - Onam-Gandhi Jayanti celebrations organized
    Similar News
    Next Story
    X