Madhyamam
    9 Sept 2025 8:00 AM IST
    9 Sept 2025 8:00 AM IST

    ഓർമ ഓണാഘോഷം ഒക്ടോബർ 12ന് ദുബൈയിൽ

    ഓർമ ഓണാഘോഷം ഒക്ടോബർ 12ന് ദുബൈയിൽ
    ഓ​ർ​മ​യി​ൽ ഒ​രോ​ണം ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഓ​ർ​മ ദു​ബൈ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ർ​മ​യി​ൽ ഒ​രോ​ണം’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12ന് ​ന​ട​ക്കും. ദു​ബൈ അ​ൽ​നാ​സ​ർ ല​ഷ​ർ ലാ​ൻ​ഡി​ൽ രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു​വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​മൊ​രു​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ യോ​ഗം പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ർ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​വ്യ സ​ന​ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    65 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യി​ൽ മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് തോ​പ്പി​ലാ​ണ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷി​ഹാ​ബ്, ലി​ജി​ന എ​ന്നി​വ​ർ ജോ​യി​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യും റി​യാ​സ് സി.​കെ​യെ വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഓ​ർ​മ​യു​ടെ അ​ഞ്ചു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഏ​ഴാ​യി​ര​ത്തോ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഏ​ഴാ​യി​രം പേ​ർ​ക്കു​ള്ള ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​യും സം​ഘാ​ട​ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം ഓ​ർ​മ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പാ​സ് മു​ഖേ​ന നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും.

