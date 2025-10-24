Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Oct 2025 8:50 AM IST
    date_range 24 Oct 2025 8:50 AM IST

    അ​ജ്മാ​നി​ൽ ഓ​ണ​ക്ക​ള​രി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    അ​ജ്മാ​നി​ൽ ഓ​ണ​ക്ക​ള​രി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ജ്മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​ക്ക​ള​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    അ​ജ്മാ​ൻ: പ്ര​മു​ഖ ക​ള​രി ആ​ശാ​ൻ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഗു​രു​ക്ക​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന വി.​കെ.​എം ക​ള​രി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ‘ഓ​ണ​ക്ക​ള​രി’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ജ്മാ​ൻ വു​ഡ്​​ലം പാ​ർ​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ള​രി പ​ഠി​താ​ക്ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മ​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഗു​രു​ക്ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​മ്മ​യും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ല​വി​ള​ക്ക് കൊ​ളു​ത്തി ഓ​ണ​ക്ക​ള​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി.​കെ.​എം ക​ള​രി​യി​ലെ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. വി​വി​ധ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട്, വി​വി​ധ നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്പ​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഓ​ണ​ക്ക​ള​രി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    വി​വി​ധ നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്‌​തു.

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് നാ​ടി​ന്‍റെ ത​ന​ത് സം​സ്കാ​ര​വും ക​ള​രി​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ‘ഓ​ണ​ക്ക​ള​രി’ മാ​റി. വി​വി​ധ അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

