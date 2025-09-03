Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 7:37 AM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ബ്ലൂ ​ഓ​ഷ്യ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ദു​ബൈ: ബ്ലൂ ​ഓ​ഷ്യ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വ്യ​ത്യ​സ്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം​കൊ​ണ്ട്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 18ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്​ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ‘ഒ​രോ​ണം, ഒ​രാ​ത്മാ​വ്, ഒ​രു കു​ടും​ബം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഓ​ണ​വി​രു​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്​. 18ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്​ ബ്ലൂ ​ഓ​ഷ്യ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യു​ള്ള​ത്. അ​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും ഒ​രു സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ബ്ലൂ ​ഓ​ഷ്യ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഗ്രൂ​പ് സി.​എ.​ഒ ഡോ. ​സ​ത്യ മേ​നോ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ.​ഇ, ഈ​ജി​പ്ത്, അ​ൽ​ജീ​രി​യ, കാ​ന​ഡ, ഇ​ന്ത്യ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ല​ബ​നാ​ൻ, നേ​പ്പാ​ൾ, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, സു​ഡാ​ൻ, സ്വീ​ഡ​ൻ, സി​റി​യ, തു​നീ​ഷ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Onam celebrations organized
