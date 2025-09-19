Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ്ര​ച​ര ചാ​വ​ക്കാ​ട്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 8:52 AM IST

    പ്ര​ച​ര ചാ​വ​ക്കാ​ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ച​ര ചാ​വ​ക്കാ​ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​ച​ര ചാ​വ​ക്കാ​ട് യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്​

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​വി. സു​ശീ​ല​ൻ നി​ല​വി​ള​ക്ക്​ കൊ​ളു​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: പ്ര​ച​ര ചാ​വ​ക്കാ​ട് യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ ‘ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​ച​ര ചാ​വ​ക്കാ​ട് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​വി. സു​ശീ​ല​ൻ നി​ല​വി​ള​ക്ക്​ കൊ​ളു​ത്തി. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ അ​ജ്മ​ൽ ഖാ​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സം​രം​ഭ​ക​രാ​യ ജ​മാ​ൽ, ഷാ​ഹു​ൽ തെ​ക്ക​ത്ത്, അ​മീ​ർ, ഡോ. ​അ​ഭി​രാ​ജ്, ഷ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫി​റോ​സ്, ഒ.​ടി. ആ​രി​ഫ്, താ​ഹി​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മൊ​യ്തു​ണ്ണി​കു​ട്ടി, ത​ൻ​വീ​ർ, ഗോ​പാ​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ, പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്ക​ൽ, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​വി​ധ നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, സം​ഗീ​ത നി​ശ എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു മ​ണി​ക്ക് സ​മാ​പി​ച്ചു.

    പ്ര​ച​ര ചാ​വ​ക്കാ​ട് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷാ​ജി എം. ​അ​ലി ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ഭി​രാ​ജ്, ആ​രി​ഫ്, ഷ​ഹീ​ർ, ഫാ​റൂ​ഖ്, അ​ലാ​വു​ദ്ദീ​ൻ, ഉ​ണ്ണി പു​ന്നാ​ര, സു​നി​ൽ കോ​ച​ൻ, ഫി​റോ​സ് അ​ലി, അ​ൻ​വ​ർ, സ​ക്ക​റി​യ, ബ​ക്ക​ർ, ടി.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, ഷാ​ഫി, ആ​ഷി​ഫ്, സു​ധി, സാ​ദി​ഖ് അ​ലി, റോ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ടീം, ​നൗ​ഷാ​ദ് ചേ​റ്റു​വ, ഷെ​നീ​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ ടീം ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chavakkadUAE NewsGulf Newsonam celebrations
    News Summary - Onam celebrations in Pracharath Chavakkad
    Similar News
    Next Story
    X