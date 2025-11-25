Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    25 Nov 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    25 Nov 2025 9:29 AM IST

    ഒ​രു​മ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്‌ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഒ​രു​മ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്‌ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ഒ​രു​മ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്‌ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഷാ​ര്‍ജ: ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യാ​യ ഒ​രു​മ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഒ​രു​മേ​ന്‍റോ​ണം’ എ​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഷാ​ർ​ജ സെ​ന്‍റ​ർ മാ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ മു​ത​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ടു​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​ബീ​ര്‍ ആ​ലാ​ങ്ക​ണ്ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. മു​ബീ​ര്‍, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന്‌ നി​ല​വി​ള​ക്ക് കൊ​ളു​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്‌ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്‌. കോ​ര്‍ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍, ല​സി​ത്‌ കാ​യ​ക്ക​ല്‍, വി​ജ​യ​ന്‍ ചേ​ന​മ്പേ​ത്ത്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്നു. മാ​യാ​ദി​നേ​ശി​ന്‍റെ ‘ഒ​റ്റ ന​ക്ഷ​ത്രം’ എ​ന്ന പു​സ്‌​ത​കം ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു. മാ​യാ​ദി​നേ​ശ്‌, വി.​സി. ബി​ജു, ല​സി​ത്‌ കാ​യ​ക്ക​ല്‍, സ​ലാം പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, സി​റാ​ജ്‌ മൊ​യ്‌​തീ​ന്‍, വി. ​നി​ഷാ​ന്ത്‌, വി.​കെ. ദീ​പ​ക്‌, കെ. ​സ​രി​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, തി​രു​വാ​തി​ര, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, മാ​വേ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്കു പു​റ​മേ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഭാ​ഗ്യ​രാ​ജും ടീ​മും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

