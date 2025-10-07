Begin typing your search above and press return to search.
    7 Oct 2025 8:05 AM IST
    7 Oct 2025 8:05 AM IST

    ഓണം പരാജയപ്പെട്ടവന്‍റെ പക്ഷം ചേർന്ന ആഘോഷം -മന്ത്രി പി. പ്രസാദ്

    ഓണം പരാജയപ്പെട്ടവന്‍റെ പക്ഷം ചേർന്ന ആഘോഷം -മന്ത്രി പി. പ്രസാദ്
    അ​ജ്മാ​ൻ റാ​ഡി​സ​ൺ ബ്ലൂ ​കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ‘ചി​റ്റാ​റോ​ണം -2025’ കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ്

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ജ്മാ​ൻ: കെ​യ​ർ ചി​റ്റാ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ‘ചി​റ്റാ​റോ​ണം-2025’ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ജ്മാ​ൻ റാ​ഡി​സ​ൺ ബ്ലൂ ​കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ന്നു. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ണം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ത്തും വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്‍റെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു ആ​ഘോ​ഷം ലോ​ക​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ഓ​ണ​മാ​ണ്. പ​രാ​ജി​ത​രെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ണം ന​ന്മ​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷം കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നോ​ബി​ൾ ക​രോ​ട്ടു​പാ​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് പു​റ​യ​ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ, ഡോ. ​മ​നു കു​ള​ത്തു​ങ്ക​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് ഹ​നീ​ഫ, സി​മി ലി​ജു, ന​സീ​ർ കൂ​ത്താ​ടി​പ​റ​മ്പി​ൽ, അ​നു സോ​ജു, അ​ജി​ന ഷാ​ദി​ൽ, ജി​ബി ബേ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ശ്ച​ല​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ന​ട​ന്നു. അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം, തി​രു​വാ​തി​ര, ഓ​ണ വി​ളം​ബ​രം, ഗാ​ന​മേ​ള, ഡി.​ജെ മ്യൂ​സി​ക് ഷോ, ​ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ്, ഫി​ഗ​ർ ഷോ, ​വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്നു. പ്ര​വാ​സി ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ്, പെ​ൻ​ഷ​ൻ സ്കീം ​എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ചേ​രു​ന്ന​തി​ന് നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 600 പേ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

