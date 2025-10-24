Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 8:48 AM IST

    നി​ന​വ് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    നി​ന​വ് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    നി​ന​വ് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ബൂ​ദ​ബി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: നി​ന​വ് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ബൂ​ദ​ബി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ‘നി​ന​വോ​ണം’ എ​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ക​ളി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ നി​ന​വ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നോ​ദ്, മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​വി. ബ​ഷീ​ര്‍, മ​ഹേ​ഷ്, അ​ജേ​ഷ്, ഷി​ബു, അ​രു​ണ്‍ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍, വി​ജു, കൃ​ഷ്ണ​ജ, കീ​ര്‍ത്തി, രേ​ഷ്മ, ജ​യ​ശ്രീ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്കു നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ല്‍, സ​മാ​ജം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ര്‍, കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ യേ​ശു​ശീ​ല​ന്‍, വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ന്‍സാ​ര്‍, ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ സു​രേ​ഷ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍, സ​മാ​ജം ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ യാ​സി​ര്‍ അ​റ​ഫാ​ത്, നി​ന​വ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ അ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:onam celebrationcultural center
