നിനവ് സാംസ്കാരിക വേദി ഓണാഘോഷംtext_fields
അബൂദബി: നിനവ് സാംസ്കാരിക വേദി അബൂദബി വിവിധ പരിപാടികളോടെ ഓണം ആഘോഷിച്ചു. ‘നിനവോണം’ എന്ന ആഘോഷ പരിപാടിയില് വിവിധ കലാപരിപാടികളും കളികളും അരങ്ങേറി.
വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയോടൊപ്പം നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തില് നിനവ് പ്രസിഡന്റ് അനില്കുമാര് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി വിനോദ്, മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി കെ.വി. ബഷീര്, മഹേഷ്, അജേഷ്, ഷിബു, അരുണ് രാജേന്ദ്രന്, വിജു, കൃഷ്ണജ, കീര്ത്തി, രേഷ്മ, ജയശ്രീ എന്നിവര് പരിപാടികള്ക്കു നേതൃത്വം നല്കി.
അബൂദബി മലയാളി സമാജം പ്രസിഡന്റ് സലിം ചിറക്കല്, സമാജം സെക്രട്ടറി സുരേഷ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിസാര്, കോഓഡിനേഷന് ചെയര്മാന് യേശുശീലന്, വൈസ് ചെയര്മാന് അന്സാര്, കണ്വീനര് സുരേഷ് പയ്യന്നൂര്, സമാജം ട്രഷറര് യാസിര് അറഫാത്, നിനവ് ട്രഷറര് അനൂപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
