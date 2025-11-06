Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 6 Nov 2025 7:02 AM IST
    അ​ര​ങ്ങ് സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഓ​ണാഘോ​ഷം

    അ​ര​ങ്ങ് സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഓ​ണാഘോ​ഷം
    അ​ര​ങ്ങ് സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ര​ങ്ങ് സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി 42ാം വാ​ർ​ഷി​ക നി​റ​വി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം(​അ​ര​ങ്ങോ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​സ​ഫ ഷാ​ബി​യ​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങ് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വേ​ദി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എ.​എം. അ​ൻ​സാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. സു​രേ​ഷ്കു​മാ​ർ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി. ​യേ​ശു​ശീ​ല​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​രേ​ഷ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ടി. ​നി​സാ​ർ, ഇ​മാ​റാ​ത്തി വ്യ​വ​സാ​യി സ​മീ​ർ സാ​ലി​ഹ് യെ​സ്​​ലം അ​ൽ ഹു​മൈ​രി, അ​ര​ങ്ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നു വാ​സു​ദേ​വ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​ലീ​പ് പാ​ല​ക്കീ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് സി. ​വ​ർ​ക്കി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ബി. ​ദ​ശ​പു​ത്ര​ൻ, ജ​യ​കു​മാ​ർ, അ​ഭി​ലാ​ഷ് ഓ​ട​നാ​ട്ട്, ചാ​റ്റ​ർ​ജി കാ​യം​കു​ളം, ദീ​പ​ക് നാ​യ​ർ, ഫി​ലി​പ്പ് ക​ള​രി​ക്ക​ൽ, സൈ​ജു പി​ള്ള, എ​സ്. രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ, കെ.​എ​സ്. രാ​ജേ​ഷ് ലാ​ൽ, സ​ന്തോ​ഷ്‌ ചാ​ക്കോ, അ​ജി​ത്ത് പി​ള്ള, അ​ശ്വ​തി അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ആ​ശ രാ​ജേ​ഷ് ലാ​ൽ, അ​മ്പി​ളി ദീ​പ​ക്, അ​നു​ഷ ശ​നാ​ൽ, ഹാ​ദി​യ അ​ൻ​സാ​ർ, വൈ​ക, തീ​ർ​ത്ത, ദേ​വാ​ന​ന്ദ, പാ​ർ​വ​ന, അ​ഭി​ന​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഗാ​യ​ക​ൻ ബി​ജു ജോ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന​മേ​ള​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ 700ലേ​റെ പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

